Ospedali di Vimercate e Desio: 20 pazienti Covid e nessuno è in terapia intensiva, Asst Brianza a 268mila vaccinazioni

Buone notizie sul fronte Covid per gli ospedali dell’Asst Brianza. Sono solo 20 i pazienti positivi al Covid-19 degenti negli ospedali di Vimercate e Desio, nessuno in terapia intensiva. Quello di Carate è Covid free fin da mercoledì 16 giugno.

Per quanto riguarda i dati di venerdì 18 giugno i pazienti si sono dimezzati rispetto ai 40 di una settimana fa. 12 sono a Vimercate (sette giorni fa erano 22 dei quali 3 in terapia intensiva e 2 con caschetto Cpap) e gli 8 rimanenti sono a Desio (una settimana fa erano 10 di cui 1 in terapia intensiva). Il nosocomio di Carate è completamente privo di pazienti Covid dopo che una settimana ne aveva ancora 8. In contemporanea, da metà aprile (quando è scattata la campagna vaccinale massiva) fino a venerdì 18 giugno, i centri vaccinali dell’Asst Brianza hanno somministrato ben 268.225 dosi di siero.

