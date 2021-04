Ospedali di Desio, Vimercate e Carate: calano i ricoveri Covid (sono 265) ma la Asst Brianza richiama alla cautela Sono 33 in meno rispetto a una settimana fa i pazienti Covid nei tre ospedali, 144 a Vimercate, 91 a Desio e 30 a Carate. Diciannove quelli in terapia intensiva. Una discesa costante e rassicurante che fa ben sperare di aver almeno superato il picco della terza ondata.

Scendono i ricoveri Covid negli ospedali della Asst Brianza. Vimercate, Desio e Carate si stanno lentamente ma continuamente svuotando di pazienti affetti dal virus.

Secondo gli ultimi dati forniti venerdì 16 aprile, i degenti Covid nei tre ospedali sono complessivamente 265 rispetto ai 298 di una settimana fa. Nel nosocomio di Vimercate i ricoverati sono 144, 12 in meno rispetto ai 156 di sette giorni prima. Tra questi 12 sono in terapia intensiva (settimana scorsa erano 10) e 35 hanno il caschetto Cpap (settimana scorsa erano 40). All’ospedale di Desio si scende sotto quota 100 passando per l’esattezza da 104 ricoverati a 91 in una sola settimana: 7 sono in terapia intensiva come una settimana fa e 14 con caschetto Cpap (una settimana fa erano 13). Nel nosocomio di Carate i pazienti Covid scendono da 38 a 30.

Una discesa costante e rassicurante che fa ben sperare di aver almeno superato il picco della terza ondata della pandemia, anche se l’Asst Brianza predica cautela e tutti i reparti Covid sono ancora tutti in funzione nelle tre strutture ospedaliere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA