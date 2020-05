Ospedali, Cup e punto prelievo di Monza e Desio: accesso online o telefonico Cambiano le modalità per accedere alle prenotazioni, visite e servizi degli ospedali di Monza e Desio: per Cup e punto prelievi le modalità sono online o telefoniche.

Cambiano le modalità per accedere alle prenotazioni, visite e servizi degli ospedali di Monza e Desio. Soprattutto Cup e punto prelievi che prevedevano l’accesso diretto e, non potendo più garantirlo, sono stati riorganizzati in osservanza delle regole per il contenimento della diffusione del coronavirus.

Non si potrà più accedere liberamente agli sportelli Cup ma bisognerà utilizzare la App Zerocoda (dal 25 maggio per Monza) oppure prenotare dal sito aziendale dell’Asst Monza, alla pagina dedicata (dal 25 maggio per Monza) oppure attraverso il call center aziendale (dal 25 maggio per Monza e per Desio): allo 039 2336080 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 per l’Ospedale San Gerardo e 0362 385386 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 per l’Ospedale di Desio.

Per accedere al punto prelievi si può procedere allo stesso modo oppure utilizzare il call center regionale al numero di telefono 800 638638 da fisso e 02 999599 da mobile (dal 27 maggio per Monza e per Desio).

Sul presidio di Desio poiché il sistema Zerocoda sarà disponibile a partire dalla metà di giugno sarà inizialmente attivo solo il canale telefonico.

“Cambiano le modalità di accesso dettate dall’emergenza Covid – sottolinea il direttore generale della Asst Monza Mario Alparone – ma non cambia la qualità delle prestazioni. Grazie ai numeri di telefono dedicati e all’app, sarà possibile accedere alle strutture in tutta sicurezza, evitando code e assembramenti nell’ottica della salvaguardia di operatori e utenti”.

