Ospedale San Gerardo: a Monza ricoveri e terapie intensive in aumento, triplicate le dosi di vaccino somministrate al giorno L’Asst Monza fa sapere che le persone ricoverate sono 242 di cui 32 in terapia intensiva. Erano 212 (e 26 in terapia intensiva) nell’aggiornamento di mercoledì 10 marzo. Sul fronte della prevenzione la campagna vaccinale, a partire da questa settimana, è stata quasi triplicata arrivando a 1.300 dosi al giorno.

Crescono i ricoveri e i posti occupati in terapia intensiva all’ospedale San Gerardo di Monza. L’Asst Monza fa sapere che le persone ricoverate sono 242 di cui 32 in terapia intensiva. Erano 212 (e 26 in terapia intensiva) nell’aggiornamento di mercoledì 10 marzo.

Negli ultimi quindici giorni segnalati circa 90 ricoveri di pazienti Covid con trend in aumento, di cui circa 25 ricoveri quotidiani negli ultimi tre giorni.

Sul fronte della prevenzione la campagna vaccinale, a partire da questa settimana, è stata quasi triplicata passando dalle 470 dosi al giorno a oltre 1.300 al giorno, di cui oltre 400 erogate all’Ospedale vecchio e dedicate al personale scolastico.

L’asst Monza lavora con 10 linee vaccinali su due siti attive sette giorni su sette.

“Resta, come noto, l’incertezza della disponibilità di vaccini, ma siamo certi che la “macchina organizzativa” ormai stia dando ottimi risultati, anche a giudicare dagli apprezzamenti che ogni giorno ci vengono recapitati dai cittadini che usufruiscono del servizio”, commenta una nota dell’ospedale.

