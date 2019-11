Ospedale in festa per i neo pensionati: l’Asst di Vimercate premia 61 ex dipendenti L’Asst di Vimercate organizza una festa per i 61 dipendenti che sono andati in pensione tra marzo e ottobre 2019, tra cui il direttore dell’Ufficio Tecnico Patrimoniale e direttore medico del Presidio di Carate Brianza. Consegna degli attestati il 6 dicembre nell’auditorium dell’ospedale.

Una festa per 61 ex dipendenti dell’Asst di Vimercate andati in pensione nell’ultimo anno, tra marzo e il 31 ottobre. L’appuntamento è per venerdì 6 dicembre, alle 17, nell’auditorium dell’ospedale di Vimercate. A tutti loro sarà consegnato un attestato di ringraziamento.

«Voi siete stati parte integrante dei successi e degli obiettivi acquisiti dai nostri Ospedali, anno dopo anno. Con la vostra professionalità e competenza siete stati partecipi delle nostre eccellenze riconosciute e apprezzate sul territorio», ha commentato il direttore generale dell’Asst Nunzio Del Sorbo.

I novelli pensionati sono 41 donne e 20 uomini, in gran parte infermieri e operatori assistenziali (21), tecnici e amministrativi (18): tra loro Luciano Villa, ingegnere, già direttore dell’Ufficio Tecnico Patrimoniale. Figurano anche 9 dirigenti medici - tra cui Giovanni Materia, direttore medico del Presidio di Carate Brianza - e due dirigenti psicologi. E ancora, 4 tecnici di laboratorio e di Radiologia e 4 fisioterapisti. La mappa virtuale dice che in 24 hanno lavorato a Vimercate, 14 a Carate Brianza, 9 a Seregno, 3 a Giussano, 11 nei poli sanitari territoriali, nella fattispecie a Usmate, Besana, Lissone, Arcore, Seveso.

«Per la nostra Azienda – aggiunge Del Sorbo – l’evento è un piccolo, ma doveroso riconoscimento per tutti gli anni di lavoro che avete impegnato presso i presidi di Vimercate, Carate, Seregno, Giussano e nei presidi sanitari territoriali, testimoniando attaccamento nei loro confronti e passione professionale. Il vostro lavoro ha rappresentato un passaggio importante per innovare e sviluppare l’Asst di Vimercate».

Nel corso dell’evento (che avrà cadenza annuale), con la collaborazione del Civico Corpo Musicale di Vimercate, si esibiranno in un concerto i maestri Carla De Vito, al fagotto, e Silvia Lazzarotto, al violoncello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA