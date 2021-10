Ospedale di Vimercate, pediatria: da Abio 12 nuove poltrone letto per i genitori La donazione ha un valore di 12mila euro.Le poltrone, certificate per l’utilizzo ospedaliero e già in uso nei reparti da qualche tempo, sostituiscono altrettante brandine pieghevoli usate presso il reparto da anni e oggi malfunzionanti.

Le mamme e i papà dei piccoli pazienti di pediatria ora hanno anche una comoda poltrona per fare compagnia ai figli. Consegnate giovedì 21 ottobre 12 poltrone letto destinate alla struttura di pediatria dell’ospedale di Vimercate. La donazione delle poltrone, a disposizione degli accompagnatori dei piccoli degenti, è stata fatta da Abio Brianza. Il valore complessivo della donazione è di circa 12.000 euro.

Vimercate poltrone pediatria ospedale

(Foto by Michele Boni)

Le 12 poltrone letto, certificate per l’utilizzo ospedaliero e già in uso nei reparti da qualche tempo, sostituiscono altrettante brandine pieghevoli usate presso il reparto da anni e oggi malfunzionanti.

L’iniziativa è stata accolta con grande gioia: «Al comfort di un letto nella configurazione notturna, le nuove poltrone letto uniscono la disposizione diurna – ha spiegato il primario Marco Sala - comoda per allattare il bambino piccolo e per far leggere o giocare quello più grande»

© RIPRODUZIONE RISERVATA