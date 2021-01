Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ospedale di Vimercate: le risonanze magnetiche diventano più precise (e meno rumorose) Si aggiorna il sistema di risonanza magnetica dell’ospedale di Vimercate: l’esame potrà essere ora più preciso, dettagliato e meno rumoroso, riducendo le necessità di sedazione.

Ancora più tecnologia per esaminare i pazienti. La dotazione tecnologica del servizio di Radiologia dell’ospedale di Vimercate è stata recentemente potenziata con l’aggiornamento di alcune componenti della risonanza magnetica, installata nel 2010, con la nascita del nuovo ospedale. I componenti acquisiti consentono, innanzitutto, di adeguare l’attuale sistema ai più recenti requisiti di sicurezza informatica; permettono altresì, di qualificare ulteriormente i precedenti standard di riferimento per la diagnostica per immagini.

«Con questo aggiornamento – spiega Marcello Intotero, direttore della Radiologia - vengono incrementate le performance di elaborazione delle immagini e risulta possibile personalizzare con maggior precisione, rispetto al passato, ogni dettaglio del processo di indagine clinica, adattando le caratteristiche dell’esame alle effettive necessità e alle specifiche peculiarità dei pazienti».

Il nuovo intervento aiuta maggiormente l’operatore nella scansione sicura di pazienti con impianti ortopedici e sistemi soggetti a specifiche condizioni in risonanza. Vengono inoltre implementate funzionalità avanzate su parti anatomiche particolarmente complesse, come encefalo, collo e colonna vertebrale. Un’ulteriore miglioria è rappresentata dalla significativa riduzione del rumore acustico percepito dal paziente e dal miglioramento delle condizioni ambientali di scansione, con conseguente riduzione della necessità di esami di risonanza in sedazione.

