Ospedale di Vimercate: cabaret online per comprare un ecografo pediatrico Abio Braniza organizza uno spettacolo di cabaret online con un obiettivo. acquistare un ecografo pediatrico per i piccoli pazienti dell’ospedale di Vimercate.

Divertimento e solidarietà in scena giovedì 8 aprile alle 21 in streaming gratuito sul portale showeb.live. Una squadra di simpatici artisti si unirà per contribuire all’acquisto di un ecografo pediatrico per l’ospedale di Vimercate, uno strumento che aiuterebbe le famiglie a ridurre i tempi di attesa e di degenza dei loro bambini ed eviterebbe loro di doversi rivolgere ad altre strutture ospedaliere per molti esami diagnostici.

Walter Maffei, Andrea Fratellini, Antonio Ornano, Gianluca Impastato, Eddy Mirabella, Ale Belotto, Zio Tore, Giulia Musso sono i comici che daranno vita allo spettacolo “Ridere per sorridere” presentato da Riky Bokor a favore di Abio Brianza, l’Associazione per il bambino in ospedale nata nel 1984 con lo scopo di rendere l’ambiente ospedaliero più accogliente per i piccoli malati e le loro famiglie . Lo show andrà in onda dal teatro Binario 7 di Monza che allargherà virtualmente la sua platea a tutti quanti vorranno trascorrere una serata in allegria aiutando a far sorridere i bambini ricoverati. La serata gode del sostegno del comune di Monza e di alcuni sponsor. È possibile effettuare una donazione libera attraverso il sito sul sito di Abio.

