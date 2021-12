Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ospedale di Seregno, eccellenza radiologica per la salute femminile: 12.500 mammografie e 3.800 ecografie nel 2021 Il reparto di radiologia dell’ospedale “Trabattoni-Ronzoni” di Seregno serve per il 90 per cento la popolazione femminile: nel 2021 sono state eseguite 12.500 mammografie e 3.800 ecografie. Duecento le diagnosi di tumore. Obiettivo? Facilitare la tempistica tra diagnosi e intervento chirurgico o scelta della terapia.

Il reparto di radiologia dell’ospedale “Trabattoni-Ronzoni” di Seregno, è un centro di eccellenza. La sua attività interessa per il 90 per cento la popolazione femminile. Tanto eccellente da ricevere tre bollini rosa dalla fondazione Onda, che è l’osservatorio sulla salute della donna. Il massimo riconoscimento che Onda assegna agli ospedali attenti alla salute femminile e che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne.

Il presidio di via Verdi, in cui spiccano i reparti di riabilitazione di cardiologia, pneumologia e neuromotoria, ospita anche la struttura di radiologia a indirizzo senologico.

Nel corso dell’anno ha effettuato 12.500 mammografie e 3.800 ecografie, per l’80% mammarie.

“Dopo i 40 anni – ha spiegato il direttore della struttura, Adriana Ester Sartirana – l’ecografia è il complemento indispensabile della mammografia, in quei casi in cui per la densità mammaria, la tecnologia ecografica accentua notevolmente l’accuratezza diagnostica”.

La donna è dunque al centro dell’attività radiologica del Trabattoni- Ronzoni e giustifica ampiamente il riconoscimento di Onda.

La struttura, è sede della “Breast Unit” di Asst Brianza, percorso multidisciplinare a cui sono destinate le donne con diagnosi di tumore al seno, a cui partecipano diversi specialisti, dal radiologo, all’anatomopatologo, al chirurgo, all’oncologo, al fisiatra, allo psicologo, che operano per garantire una presa in carico a trecentosessanta gradi delle pazienti.

L’obiettivo? Facilitare la più efficace tempistica tra diagnosi e intervento chirurgico e al contempo la scelta della terapia più appropriata. Le diagnosi di tumore al seno nel 2021, sino ad oggi, sono state 200.

“Per l’attività diagnostica abbiamo a disposizione – ha proseguito il primario - un mammografo con tecnologia digitale di ultima generazione. L’apparecchiatura è dotata di tomosintesi, che consente un’ottima e precoce immagine e interpretazione radiologica di una eventuale lesione tumorale, anche la più piccola. Un secondo mammografo, dotato di stereotassi, procedura bioptica sotto guida mammografica, consente l’esecuzione di biopsie di lesioni non palpabili”.

A completamento dell’indagine mammografica, la struttura di Seregno ha a disposizione anche l’ecografo mammario. Anch’esso è dotato di tecnologia digitale ed è di ultima generazione.

