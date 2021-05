Ospedale di Desio, una “coperta del ringraziamento” in dono dalla Casa delle Donne La Casa delle Donne di Desio ha consegnato una “coperta del ringraziamento” all’ospedale cittadino per ringraziare i lavoratori sempre in prima linea per l’emergenza Covid.

In occasione del Primo Maggio, la Casa delle Donne di Desio ha consegnato alle lavoratrici e ai lavoratori dell’ospedale una “coperta del ringraziamento”: un gesto semplice ma carico di significato, per ringraziare chi in questi mesi ha affrontato in prima linea l’emergenza Covid e continua a farlo.

La consegna della coperta del ringraziamento da parte della casa delle donne ai lavoratori dell'ospedale

(Foto by Paola Farina)

«In questa data importante in cui si ricordano le lotte per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori - ha detto la presidente dell’associazione Franca Biella - la Casa delle Donne di Desio vuole ricordare e celebrare il lavoro duro e faticoso di tutto il personale sanitario dei reparti Covid dell’Ospedale di Desio, che da più di un anno accoglie e si prende cura di quanti di noi si sono ammalati e si ammalano di Covid . La “coperta del ringraziamento” nasce dalle mani sapienti di socie e amiche della Casa delle Donne, tra cui alcune signore del Polo geriatrico riabilitativo di Cinisello Balsamo Rappresenta un segno di gratitudine, rispetto e sorellanza per la professionalità, dedizione e passione di tutti i medici e gli infermieri».

L’evento, in collaborazione con l’associazione Parole e Punti e Mare Culturale Urbano, ha avuto il patrocinio del comune di Desio. Alla consegna, avvenuta sabato mattina all’esterno dell’ospedale, hanno partecipato anche il sindaco Roberto Corti, l’assessore alle politiche sociali Paola Buonvicino e l’assessore alle politiche del lavoro Jenny Arienti, che hanno consegnato una targa di ringraziamento al personale dell’ospedale.

A ricevere la coperta e la targa, in rappresentanza di lavoratrici e lavoratori, c’era il direttore del presidio ospedaliero di Desio Marco Luciano, insieme a Paola Zappa coordinatrice del reparto rianimazione, Sabrina Fossati referente del servizio infermieristico, Massimo Xocato coordinatore infermieristico del Pronto Soccorso, Nazario Munno responsabile del servizio infermieristico del dipartimento chirurgico e Laura Primativo responsabile del centro prelievo.

