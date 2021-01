Ospedale di Desio: pazienti covid in crescita, ancora bloccati esami e visite non urgenti Secondo gli ultimi dati sono 50 (4 in terapia intensiva) dei quali 25 hanno necessità di assistenza respiratoria mentre il 2 gennaio erano 41. In tutta l’Asst Brianza (ospedali di Vimercate, Desio e Carate Brianza), sono 121, il 2 gennaio erano 110.

Sono 50 secondo gli ultimi dati comunicati dalla Asst Brianza i pazienti Covid ricoverati all’ospedale di Desio, 4 in terapia intensiva. Il 2 gennaio erano 41. Tra i ricoverati, 25 hanno necessità di assistenza respiratoria (pochi giorni fa erano 21) e di questi 6 sono assistiti col casco Cpap. In totale, in tutta l’Asst Brianza (ospedali di Vimercate, Desio e Carate Brianza), sono 121 i pazienti Covid. Il 2 gennaio erano 110, 11 in meno.

La situazione resta quindi delicata, anche se migliorata rispetto al picco di novembre (quando all’ospedale di via Mazzini si era toccato il numero di 116 pazienti Covid ricoverati). Per ora, sono ancora bloccate le visite e gli esami non urgenti.

