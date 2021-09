Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ospedale di Desio, campagna contro l’alcol in gravidanza e in allattamento Giovedì 9 settembre all’ospedale di Desio una iniziativa contro l’abuso di alcol in gravidanza nell’ambito della Giornata mondiale sulla sindrome feto-alcolica.

“Una donna gravida non beve mai da sola!” è lo slogan della giornata mondiale sulla sindrome feto-alcolica, che viene celebrata giovedì 9 settembre. Un messaggio fatto proprio e diffuso dall’ostetricia e ginecologia insieme alla neonatologia e pediatria dell’ospedale di Desio, per sottolineare quanto sia opportuno sospendere completamente il consumo di alcol durante la gravidanza e l’allattamento e porre l’attenzione cosi su un problema che spesso passano in secondo piano.

L’Oms (organizzazione mondiale sanità), l’Ona ( osservatorio nazionale alcol ) e l ’Iss (istituto superiore di sanità ) hanno predisposto, al proposito delle linee guida, opuscoli informativi, brochure necessarie per informare gli operatori sanitari del settore e le donne di quali mezzi si possono avere per contrastare un fenomeno pericoloso, e cioè la legittimazione dell’alcol anche tra le adolescenti che diventa un problema sempre più cogente.

“All’ospedale di Desio, sull’argomento- ha detto i dottori Armando Pintucci, responsabile della sala parto di Ostetricia e ginecologia, e Chiara Zorloni di Neonatologia - vengono esposti poster informativi redatti dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Iss e l’Aidefad ( associazione italiana disordini da esposizione fetale ad alcol e/o droghe ) che sarà presente con la sua segretaria nazionale Vera Confalonieri. Alle persone che avranno accesso alle prestazioni ambulatoriale e a tutte le donne degenti nei vari reparti, verrà consegnato un volantino associato ad una simbolica bottiglietta di acqua”.

Secondo Oms, nell’Unione europea l’82% delle donne beve alcolici, un’abitudine che rappresenta un rischio per la salute dei feti, involontariamente esposti all’alcol durante la gestazione. Il rischio di partorire un bambino con sintomi della sindrome fetale alcolica è stimata attorno al 30-40% delle gestanti con forte consumo di alcol durante la gravidanza. È un’affezione invalidante permanente che debilita l’individuo sia a livello mentale che fisico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA