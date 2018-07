Ospedale di Carate: chiusura estiva della pediatria, garantiti Punto nascita e emergenze

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La pediatria dell’ospedale di Carate Brianza chiude per l’estate, ma assicura la presenza continua di un medico per l’attività del Punto Nascita e la gestione delle emergenze di pronto soccorso. Lo comunica l’Asst di Vimercate.

«Si informa che, in relazione a questo contesto, i pazienti pediatrici (0-14 anni) che dovessero accedere al Pronto Soccorso di Carate potrebbero, a eccezione delle situazioni di Emergenza, dover affrontare attese molto prolungate. Per tale ragione si invita la popolazione a rivolgersi innanzitutto al proprio pediatra di libera scelta o ad altri ospedali situati a breve distanza da Carate Brianza», è spiegato in una nota.

L’attività del Punto Nascita di Carate (assistenza alla donna in gravidanza, assistenza in sala parto e al neonato) non subirà alcuna variazione garantendo ai neonati dimessi tutti i controlli post dimissione previsti.

