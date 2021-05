Ortoterapia per adulti e famiglie a Desio e Seregno: alla scoperta della biodiversità

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Passione per l’orto

Alla scoperta della biodiversità. “L’ortoterapia come strumento di sopravvivenza urbana” è il significativo tema alla base dei laboratori pratici dedicati ad adulti e famiglie, promossi dal Progetto Nexus che coinvolge i Comuni di Desio, Bovisio Masciago, Paderno Dugnano, Sovico, Legambiente Lombardia Onlus, Parco Valle del Lambro, Agenzia Innova 21, col contributo di Fondazione Cariplo.

L’appuntamento è sabato 15 maggio, a Desio ( dalle 10 alle 12) per il laboratorio di ortoterapia dedicato agli adulti, e a Seregno (dalle 14,30 alle 15,30 e dalle 16 alle 17) per il laboratorio di ortoterapia dedicato alle famiglie. È obbligatorio iscriversi (anche per informazioni) scrivendo a [email protected] I laboratori saranno a numero chiuso nel rispetto delle normative anti covid.

