Ornago, via Galilei sotto i ferri per risolvere il problema delle esondazioni I lavori inizieranno nel corso del mese di ottobre e saranno effettuati da BrianzAcque: termineranno a gennaio 2022. Nel frattempo saranno istituite alcune modifiche sulla circolazione stradale.

Prenderanno il via nel mese di ottobre alcuni importanti interventi per risolvere le criticità in via Galilei. A darne notizia è stato l’assessore alle opere pubbliche Gabriele Balconi con un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune nella giornata del 13 ottobre.

I lavori saranno effettuati da BrianzAcque per risolvere i problemi di esondazione che si verificano sulla via nei casi di forte pioggia e verranno effettuati in diverse fasi che interesseranno di volta in volta alcune vie del territorio, fino a a gennaio 2022. Per la durata dei cantieri sulle vie interessate dalle varie fasi dell’intervento saranno istituite alcune modifiche sulla circolazione stradale.

