Ornago: quattro classi su cinque chiuse per coronavirus alla materna paritaria

Quattro sezioni chiuse su cinque alla scuola materna paritaria “Ambrogio Rosa” di Ornago per casi di alunni e personale positivi al nuovo coronavirus. Fortunatamente nessuno in gravi condizioni. I primi casi sono stati accertati lo scorso fine settimana ed erano riferiti alle prime tre sezioni. Dopo i controlli disposti da Ats e i test è stata presa la decisione di chiudere anche la quarta: «In totale, tra i 44 casi di positività in paese, quelli relativi all’asilo sono circa una ventina - spiega il primo cittadino Daniel Siccardi -. Fortunatamente la maggior parte delle persone è risultata asintomatica o comunque con la presenza di sintomi lievi. Di preciso non so quando potranno tornare a frequentare la scuola ma penso la data possa essere il 5 febbraio».

