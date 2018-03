Ornago: Paolo Villa, ex assessore, volontario e premiato ornaghese dell'anno nel 2009 (Foto by Spinolo Massimo)

Ornago, Paolo Villa torna a casa: per lui un posto nella casa di riposo del paese Paolo Villa torna a Ornago. Nella giornata di venerdì 9 marzo verrà dimesso da Villa Serena a Monza e trasportato alla rsa nell’ex sanatorio di Ornago. L’uomo era stato indiziato e poi scarcerato per la morte della sorella e della nipote.

Paolo Villa torna a Ornago. Nella giornata di venerdì 9 marzo verrà dimesso da Villa Serena a Monza e trasportato all’rsa Scaccabarozzi nell’ex sanatorio di Ornago.

«Ha accolto con la notizia con grande felicità – racconta l’avvocato dei parenti Cristina Biella – Ha sempre espresso il desiderio di tornare nel suo paese, e abbiamo lavorato duramente per fare in modo che questo potesse avvenire».

Riportare a “casa” l’uomo (che in un primo momento era stato indiziato per la morte della sorella, Amalia Villa, e della nipote Marinella Ronco) è sempre stato il primo obiettivo della famiglia: «Dobbiamo ringraziare in primo luogo il direttore dell’Rsa, per l’umanità che ha dimostrato e che non abbiamo invece trovato in altre istituzioni – prosegue Biella – Vorremmo anche ricordare la disponibilità offerta dai medici e dai dirigenti di Villa Serena che hanno ospitato Paolo nonostante non fosse il suo reparto».

La notizia è stata accolta positivamente anche dai suoi concittadini, che già nelle scorse settimane non avevano fatto mancare il loro affetto e vicinanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA