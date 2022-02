Ornago, non ci sarà consiglio comunale straordinario Non ci sarà nessun consiglio comunale straordinario a Ornago: il sindaco Daniel Siccardi ha risposto negativamente alla richiesta formale presentata settimana scorsa dal gruppo di minoranza per una seduta di chiarimento sulla indagine che lo vedrebbe coinvolto per simulazione di reato.

Non ci sarà nessun consiglio comunale straordinario. Il sindaco di Ornago Daniel Siccardi ha risposto negativamente alla richiesta formale presentata settimana scorsa dal gruppo di minoranza Progresso e solidarietà per la convocazione urgente di una seduta straordinaria per fare chiarezza, ai consiglieri e a tutta la cittadinanza, in merito agli ultimi avvenimenti riguardanti il primo cittadino. È di settimana scorsa infatti la notizia secondo cui Siccardi risulterebbe indagato con l’accusa ipotizzata di simulazione di reato per le minacce di morte che lui stesso aveva denunciato di aver ricevuto la scorsa primavera.

Nelle ore successive il sindaco aveva dichiarato di essere già stato ascoltato dal PM e di attendere le decisioni con fiducia. Pur non esprimendo giudizi nel merito della questione in attesa di capire quali saranno gli sviluppi, il gruppo guidato da Giuseppe Gustinetti aveva richiesto al sindaco di darne conto nell’assemblea pubblica: «Sembra opportuno - erano state le sue parole - che il sindaco faccia chiarezza sulla vicenda il più presto possibile sia al consiglio che a tutti i cittadini ornaghesi».

La richiesta non è però stata accolta da Siccardi: «Tutto quel che avevo da dire l’ho spiegato agli organi competenti -ha spiegato - Ora attendo come sempre con fiducia le loro decisioni».

Dopo la comparsa della notizia sulle pagine social, diversi cittadini avevano voluto testimoniare la propria solidarietà al sindaco: il post con cui il primo cittadino annunciava di essere già stato ascoltato dal Pm e di attendere con fiducia le decisioni, in poche ore ha raggiunto oltre 200 like e anche nei commenti diversi cittadini hanno dichiarato di non aver perso la fiducia riposta nel sindaco.

«Non posso che ringraziare tutte le persone che anche in questo momento mi stanno dimostrando vicinanza e solidarietà - chiude Siccardi - E ribadisco nuovamente la mia fiducia nelle istituzioni competenti».

