Ornago, grave incidente sul lavoro: schiacciato da un bancale. Trasportato in elisoccorso al San Gerardo

Grave incidente sul lavoro a Ornago. Un uomo di 42 anni trasportato in elisoccorso al San Gerardo.L’allarme è scattato questa mattina, mercoledì 5 maggio, nell’azienda Brivaplast, in via Marconi, intorno alle 10. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i soccorsi con due ambulanze e l’elisoccorso oltre che ai Carabinieri, Vigili del fuoco e gli agenti del Corpo di Polizia Locale Brianza Est.

Secondo quanto riferito da Areu l’uomo avrebbe riportato un trauma cranico commotivo, trauma collo e schiena, e un trauma arto inferiore con frattura a causa di uno schiacciamento causato da un bancale pesante. Le condizioni sono apparse subito gravi e la vittima è stata trasportata il elisoccorso al San Gerardo di Monza in codice rosso.

