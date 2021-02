Ornago, a 23 anni avvia una “cospicua attività di spaccio”: a casa ha un chilo di marijuana Il giovane è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della questura di Monza, Sezione narcotici e Falchi, per detenzione di droga a fini di spaccio. Come strumento di lavoro “di tipo professionale” utilizzava un telefono cellulare

Un 23enne italiano è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della questura di Monza, Sezione narcotici e Falchi, per detenzione di droga a fini di spaccio. Il soggetto è stato fermato a Sulbiate e successivamente, durante una perquisizione domiciliare a Ornago, i poliziotti hanno sequestrato 1.150 grammi di marijuana e 1,16 grammi di hashish oltre a due bilancini di precisione, una macchina termosaldatrice e una piastra per capelli utilizzata per chiudere le bustine delle dosi. E poi, ancora, buste di cellophane, forbici e buste, sempre per confezionare la droga, e un telefono cellulare, lo strumento di “lavoro” del 23enne il quale, nonostante la giovane età, secondo quanto ricostruito, avrebbe organizzato una “cospicua attività illecita di spaccio, continua e di tipo professionale” Dopo l’udienza di convalida è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

