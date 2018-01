Ore 10: la Valassina riapre alle auto. È la fine di un incubo per gli automobilisti Ore 10 di sabato 20 gennaio 2018: a quasi 48 ore dall’incidente che ne ha provocato la chiusura, la strada statale 36 è tornata fruibile alle auto.

Ore 10 di sabato 20 gennaio 2018: a quasi 48 ore dall’incidente che ne ha provocato la chiusura, la strada statale 36 è tornata fruibile alle auto. La carreggiata in direzione nord, occupata dal camion che si è ribaltato su un fianco, è tornata finalmente transitabile. Un bel sospiro di sollievo per gli automobilisti che la utilizzano quotidianamente, non più costretti a cercare delle alternative lungo la viabilità comunale. Strade locali che, negli ultimi due giorni, sono state prese d’assalto da migliaia di auto che hanno di fatto paralizzato la circolazione in tutti i Comuni attraversati dalla Ss.36.

