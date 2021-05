Opportunità e-commerce per le attività di Monza e Brianza: doppio incontro del “Corona del Parco” e Confcommercio Il distretto che riunisce i Comuni di Villasanta, Arcore, Macherio, Vedano al Lambro e Biassono, e Confcommercio propongono una doppia seduta di (in)formazione sulle potenzialità web in questa fase emergenziale.

“Scopri le novità dell-e commerce”. È il tema di una doppia seduta di (in)formazione che riconoscendo il web sempre più opportunità di rilancio e promozione soprattutto in questa fase emergenziale, si pone come obiettivo quello di fornire agli esercenti voi di strumenti di conoscenza per la ripartenza.

Il Distretto “Corona del Parco”, che riunisce i Comuni di Villasanta, Arcore, Macherio, Vedano al Lambro e Biassono, e Confcommercio promuovono l’incontro “Scopri le novità dell’e -commerce” con due momenti di incontro sulla piattaforma digitale a favore delle attività commerciali.

Lunedì 10 maggio, alle 21, in videoconferenza, saranno illustrati svariati temi in due momenti distinti. Opportunità di digitalizzazione della propria attività; aprire il negozio sulla piattaforma e vendere i propri prodotti on line; gestione degli ordini e delle consegne anche con ritiro c/o il negozio fisico; costi e vantaggi riservati. Temi trattati dal relatore Rocco Bronte.

Prevista poi una panoramica sull’e- commerce a misura di attività commerciale e informazione digitale per affrontare le sfide 4.0: ricerca di prodotti da parte del consumatore finale; e-commerce: vendita al dettaglio; marketplace, vendite private, digital marketing per attività commerciali, gestione del cliente online. Il relatore in questo caso sarà Marco Biagiotti.

La videonferenza sarà visionabile all’indirizzo internet del Comune di Villasanta www.comune.villasanta.mb.it selezionando Servizi online,

poi Videoconferenze in streaming e successivamente al link di collegamento diretto:

http://www.comune.villasanta.mb.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=40300&idArea=28728 &idCat=57912&ID=57912&TipoElemento=categoria

