Opere per le Olimpiadi 2026: finanziamenti da Roma anche per la Statale 36 Interessa anche la Brianza la firma al decreto governativo che destina un miliardo di euro alle opere infrastrutturali connesse alle Olimpiadi invernali 2026: finanziamenti per la Statale 36 nel tratto Giussano-Civate e per la ferrovia Milano-Tirano.

Interessa anche la Brianza la firma al decreto governativo che destina un miliardo di euro alle opere infrastrutturali connesse alle Olimpiadi invernali 2026, nel percorso intermedio tra Milano e le province di Lecco e Sondrio.

In particolare vengono finanziate lungo la Statale 36 la messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, per una spesa di 43 milioni di euro e, sulla rete ferroviaria Milano-Tirano, alcuni interventi di potenziamento per 30 milioni.

“Le opere finanziate dal Governo daranno beneficio ai brianzoli che quotidianamente si spostano verso Milano o all’interno della provincia, o che frequentano le nostre montagne - commenta il consigliere regionale del Pd Gigi Ponti - La conclusione dell’iter compiuto dai ministeri dei trasporti e dell’Economia comporta la certezza definitiva del finanziamento e l’apertura della fase di progettazione e di realizzazione. Le olimpiadi invernali, in questo modo, lasceranno sul territorio della Brianza un impatto duraturo”.

