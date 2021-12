“Operazione simpatia” con Enpa per le nutrie di Villasanta: «Le sterilizzeremo e le lasceremo in libertà» La famiglia di nutrie che ha preso dimora in un parco di Villasanta sarà prima catturata, poi sterilizzata e infine rimessa in libertà: intanto Comune e Enpa hanno promosso una “campagna simpatia” per spiegare ai residenti di che tipo di animali si tratta.

«Una scelta civile e intelligente». Così l’Ente protezione animali di Monza e Brianza ha commentato la decisione dell’amministrazione comunale di “risolvere” il problema delle nutrie dell’area feste attraverso un programma di eradicamento non cruento. Gli animali, due esemplari adulti e due cuccioli, saranno catturati nelle prossime settimane e sottoposti a sterilizzazione, prima di essere poi reintrodotti nel loro habitat, nell’area feste di via Sauro, a ridosso dell’ingresso del parco, lungo il corso della roggia dei Frati. Proprio all’Enpa l’amministrazione si era rivolta nei mesi scorsi, dopo che diversi cittadini avevano rilevato e segnalato la presenza dei roditori liberi nel prato dell’area feste, noncuranti dei passanti e perfino degli altri animali. Il tutto sarà fatto a carico di Enpa che provvederà alla cattura e all’intervento di sterilizzazione che verrà condotto nel rifugio di Monza, dove gli animali resteranno fino a quando non saranno poi rilasciati.

Un particolare del cartello

«L’area in cui sono state individuate le nutrie è circoscritta e dotata di cancelli per la chiusura notturna, presenta quindi caratteristiche favorevoli all’attuazione di un programma di sterilizzazione – spiega Giorgio Riva, presidente di Enpa Monza e Brianza -. L’opzione condivisa dall’amministrazione rispetta gli animali ed è considerata una soluzione efficace al problema delle specie alloctone infestanti. L’abbattimento, infatti, non esclude nuovi arrivi, mentre con la sterilizzazione gli animali presenti contrastano l’arrivo di altri esemplari e contemporaneamente non possono riprodursi». La scelta della sterilizzazione delle nutrie dell’area feste è stata approvata anche dal Consorzio Valle del Lambro e dalla Polizia provinciale di Monza.

Intanto è già partita la campagna di sensibilizzazione per spiegare ai cittadini (a volte un po’ troppo prevenuti) che tipo di animali siano e come si comportano le nutrie. Si tratta – fanno sapere dall’Enpa – di roditori del tutto innocui, «persino simpatici, ma che hanno la sfortuna di somigliare a enormi topi, con tutte le paure che questo comporta». È una specie originaria del Sudamerica, in passato sfruttata per la pelliccia detta “di castorino”. Per l’operazione simpatia a favore dei roditori sono già stati posizionati i cartelli realizzati in collaborazione con Enpa. «La scelta sostenuta dall’amministrazione è in linea con le disposizioni del Parlamento europeo, che ha dichiarato valida la pratica di sterilizzazione e del rilascio in libertà di questi animali selvatici – spiegano dal Comune -. Lo stesso regolamento invita gli Enti a prendere in considerazioni metodi non letali e invita ad adottare azioni che riducano al minimo l’impatto sulle specie non destinatarie di misure»

