Operazione Railpol della polizia ferroviaria: controllati mille bagagli e identificate 1.300 persone Oltre mille bagagli controllati, 1.386 persone identificate e 3 denunciate per violazione al foglio di via obbligatorio, altrettante per rifiuto di fornire le generalità e una per resistenza a Pubblico ufficiale. Sono i numeri dell’operazione denominata RAILPOL Rail action day Active Shield ad opera del Compartimento di Polizia Ferroviaria Lombardia.

Oltre mille bagagli controllati, 1.386 persone identificate e 3 denunciate per violazione al foglio di via obbligatorio, altrettante per rifiuto di fornire le generalità e una per resistenza a Pubblico ufficiale. Sono i numeri dell’operazione denominata RAILPOL Rail action day Active Shield ad opera del Compartimento di Polizia Ferroviaria Lombardia che ha visto impegnate il 26 e il 27 giugno 203 unità. 191 i treni e 65 le stazioni ferroviarie controllati sul territorio della Regione Lombardia.

Le attività di controllo straordinarie sono state svolte con il supporto anche di una unità cinofila. Le pattuglie si sono avvalse anche di smartphone di ultima generazione per il controllo in tempo reale dei documenti e di metal detector per l’ispezione di bagagli sospetti. Le ispezioni sono state estese anche ai depositi bagagli.

