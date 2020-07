Il campo di via dell’Offelera (Foto by Fabrizio Radaelli)

Operazione delle forze dell’ordine all’alba del 17 luglio: forse attorno al campo di via Offelera Nessuna comunicazione ufficiale sull’operazione delle forze dell’ordine che all’alba di venerdì 17 ha attirato l’attenzione di chi vive intorno al confine est di Monza. Segnalazioni della presenza di agenti vicino la campo di via dell’Offelera.

Operazione delle forze dell’ordine all’alba intorno al campo nomadi di via dell’Offelera. Ancora non sono state date informazioni ufficiali su quanto accaduto nelle prime ore di venerdì 17 luglio al confine tra Monza e Brugherio, ma i movimenti di auto dei carabinieri e di un elicottero ha attirato l’attenzione di tanti residenti della zona. “Via vai di elicotteri e sirene” si leggeva sulle pagine social monzesi all’alba, “Qui Brugherio San Damiano sembrava entrassero con l’elicottero in casa”. E ancora: “Qui in via Borgazzi via vai di gazzelle”, quindi i militari, anche se altri hanno parlato di polizia. Una lettrice ha scritto al Cittadino che molti agenti erano nella zona del campo di via dell’Offelera.

