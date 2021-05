Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Operario ferito in un infortunio sul lavoro a Concorezzo: caduta da un camion e frattura Un operaio è caduto dal rimorchio di un camion mentre stava lavorando, procurandosi una frattura a una gamba. È successo lunedì pomeriggio a Concorezzo.

Una caduta da un rimorchio di un camion e l’allarme ai soccorsi. Lunedì 17 maggio un operaio di 52 anni ha perso l’equilibrio mentre si trovava a effettuare alcuni lavori su un mezzo pesante all’interno di una ditta di logistica in via Carlo D’Azeglio a Concorezzo, in zona Rancate. La caduta a terra gli ha procurato una frattura a una gamba e immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto si sono portati un’ambulanza, un’auto medica, una pattuglia della polizia locale e dei carabinieri. L’uomo è stato immobilizzato e poi trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate. Sull’esatta dinamica dell’infortunio sul lavoro stanno facendo degli approfondimenti gli agenti coordinati dal comandante della polizia locale Roberto Adamo. Le condizioni del lavoratore infortunato non appaiono comunque gravi.

