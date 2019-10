Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Edoardo Terraneo)

Infortunio sul lavoro a Mariano Comense. Piede salvato al San Gerardo di Monza (Foto by Edoardo Terraneo)

Operaio gravemente ferito, piede salvato all’ospedale San Gerardo di Monza Un lavoratore ferito a Mariano Comense è ancora ricoverato in prognosi riservata, ma ha evitato l’amputazione di un piede grazie all’operazione cui è stato sottoposto all’ospedale San Gerardo di Monza dove giovedì era stato trasportato d’urgenza.

È ancora ricoverato in prognosi riservata, ma il piede è salvo dopo l’operazione cui è stato sottoposto all’ospedale San Gerardo di Monza dove era arrivato d’urgenza giovedì pomeriggio. È un operaio di 42 anni, di origine ucraina, rimasto ferito in un incidente sul lavoro in un mobilificio di Mariano Comense.

LEGGI Grave infortunio sul lavoro a Bellusco: schiacciamento, in codice rosso a Bergamo

L’uomo per motivi da chiarire intorno alle 16.30 è stato colpito da un pantografo che gli ha provocato una profonda frattura esposta che l’ha dilaniato fino al piede. Quindi l’intervento tempestivo della Croce bianca e il trasporto in codice rosso a Monza. L’equipe del San Gerardo in sala operatoria ha scongiurato l’amputazione dell’arto.

Solo un paio d’ore prima un altro grave infortunio si era registrato a Bellusco: un operaio era rimasto schiacciato da un macchinario di 50 quintali ed è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all’ospedale di Bergamo,

Infortunio sul lavoro a Mariano Comense. Piede salvato al San Gerardo di Monza

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA