Open day alla scuola di musica “Piergiorgio Riva” di Besana in Brianza Domenica 18 luglio ci sarà l’open day alla scuola di musica “Piergiorgio Riva” di Besana in Brianza.

L’associazione musicale Santa Cecilia di Besana invita i cittadini a partecipare all’open day della scuola di musica “Piergiorgio Riva” che si terrà domenica 18 luglio, nella splendida cornice del parco di Villa Filippini. L’evento, patrocinato dal comune, prenderà al via alle 18.00, quando i docenti della scuola e i componenti delle formazioni musicali presenteranno ed esporranno i vari strumenti musicali, a cui saranno dedicati corsi specifici. La serata si chiuderà con l’esibizione finale della banda.

Si tratterà dunque di un’occasione per scoprire l’offerta didattica della scuola di musica e conoscere alcuni degli insegnanti, con il personale a disposizione per informazioni e approfondimenti su tariffe e orari dei corsi del prossimo anno scolastico. In caso di maltempo l’evento si terrà presso la sede dell’Associazione, in via A. Manzoni 21.

© RIPRODUZIONE RISERVATA