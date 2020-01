Vimercate: omicidio in una fattoria in Inghilterra, arrestato un orenese È un cittadino di Oreno di Vimercate l’italiano che in Inghilterra nei giorni scorsi è stato arrestato per l’omicidio di una donna.

È un cittadino di Oreno di Vimercate l’italiano che in Inghilterra nei giorni scorsi è stato arrestato per l’omicidio di una donna. Il giovane, G.L.P di 26 anni, con problemi di natura psichica, si trovava in Inghilterra, nel Devon, per un lavoro stagionale in una fattoria, trovatogli da un conoscente. È stato arrestato quale presunto autore dell’omicidio di Katherine Bevan, 53 anni, veterinaria presso la stessa fattoria e farmacista, ritrovata cadavere il 3 gennaio scorso. Lo ha reso noto il Daily Mail mentre i dettagli sul delitto, inizialmente considerato un incidente, non sono ancora noti. La famiglia del giovane vive tuttora a Oreno.

