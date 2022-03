Oggetto metallico nel piatto, nessuna anomalia nel centro cottura delle scuole di Usmate Velate Controlli del personale di vigilanza e ispezione di Ats Brianza al centro cottura per la scuola di Usmate Velate da cui è partito il piatto in cui una alunna ha trovato un oggetto metallico. Non sono state riscontrate anomalie, il Comune conferma l’intenzione di non prorogare il servizio.

I controlli effettuati dal personale di vigilanza e ispezione di Ats Brianza al centro cottura di via della Brina a Velate non hanno rilevato anomalie nel processo di preparazione dei piatti serviti agli alunni delle scuole del territorio. È questa la comunicazione ufficiale che l’amministrazione comunale di Usmate Velate ha ricevuto dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Brianza, attivata per ricostruire quanto accaduto presso la mensa della scuola “Suor Renzi” dove una alunna aveva rinvenuto un monile in un piatto di pasta. Non è escluso che Ats possa informare la Procura dell’indagine fatta.

Il personale ispettivo ha provveduto a visionare gli utensili e le attrezzature utilizzate per la preparazione del pasto (tritacarne, bollitore, cuoci-pasta) che sono risultate integre e perfettamente funzionanti. Nessuna anomalia è stata registrata anche nelle materie prime utilizzate: all’interno delle confezioni non sono state riscontrate presenze di corpi estranei o parti non-alimentari.

Nel frattempo, permane la posizione del Comune che ha comminato la massima sanzione prevista dal capitolato (3mila euro) alla ditta appaltatrice e ha già comunicato che non si avvarrà della proroga del servizio, bandendo una nuova gara in estate che sarà svolta dalla Centrale Unica di Committenza della provincia di Monza e Brianza per poi aggiudicare l’appalto entro l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023.

