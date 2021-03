Occhio alle truffe su WhatsApp nel nome di Esselunga e Amazon Circolano su WhatsApp falsi messaggi che promettono premi in occasione degli anniversari di Esselunga e Amazon: sono truffe.

Striscia in rete una truffa legata al 70esimo anniversario Esselunga, che va di pari passo con quella che coinvolge Amazon. Da sabato 20 marzo su WhatsApp, circolano messaggi virali “motivo per il quale riteniamo doveroso ribadire alcuni concetti molto semplici a chi ci segue da sempre” fa sapere in una nota ufficiale Esselunga che mette in guardia i consumatori e smentisce nel modo più assoluto “la truffa WhatsApp, in quanto sia l’anniversario Esselunga, sia quello di Amazon, non mettono in palio regali”.

E precisa. “Qualora dovesse arrivarvi un messaggio WhatsApp di questo tipo, affrettatevi a contattare il mittente, in quanto lui o lei in primis ci sono cascati. Nel momento in cui si arriva a fine percorso, infatti, viene inviato in automatico un messaggi a tutti i contatti che si trovano nella rubrica della vittima”.

L’utente che riceve il messaggio virale relativo all’anniversario Esselunga o Amazon, a conti fatti, viene invitato ad accedere ad una pagina web dove rispondendo ad alcune domande potrà ottenere premi a dir poco interessati. Questo, però, solo apparentemente, in quanto i due brand hanno sempre smentito di aver lanciato iniziative di questo tipo. Si tratta, infatti, di un pretesto per i truffatori affinché utenti inconsapevoli siano invitati ad accedere a pagine web dove si materializzano truffe.

