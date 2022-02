Nuovo ufficio mobile per i vigili e un “fortino” di telecamere a Ronco Briantino, Sulbiate, Bernareggio e Aicurzio Ronco Briantino, Sulbiate, Bernareggio e Aicurzio sono i quattro Comuni che hanno presentato i progetti per garantire maggiore sicurezza sui propri territori. A partire da un nuovo ufficio mobile per la polizia locale e l’aumento delle telecamere ai varchi dei paesi.

Un ufficio mobile, telecamere per contrastare l’abbandono di rifiuti, e nuove telecamere per i varchi. Queste sono le novità presentate ufficialmente nella mattinata di sabato 12 febbraio per il servizio Intercomunale di polizia locale di Ronco Briantino, Sulbiate, Bernareggio e Aicurzio. Alla conferenza hanno partecipato gli agenti del corpo di polizia il comandante Michele Coriale e i sindaci dei quattro Comuni, Kristiina Loukiainen, Carla della Torre, Andrea Esposisto e Matteo Baraggia. «Per quanto riguarda il nuovo ufficio mobile e le telecamere mobili - ha spiegato il comandante - abbiamo presentato un progetto in forma associata a Regione Lombardia ci ha permesso di ottenere dei fondi per acquistarli. L’ufficio mobile va in sostituzione del vecchio che ormai non era più utilizzabile mentre le telecamere mobili serviranno principalmente per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Sono telecamere di ultima generazione molto performanti e in linea con le normative del garante della privacy»

Il nuovo ufficio mobile

Per quanto riguarda invece i varchi, verranno realizzati tre nuovi punti controllo per ogni Comune: «È un progetto che i Comuni hanno presentato a Regione in forma singola ma tenendo conto di una pianificazione sulla base del servizio associato - ha proseguito Coriale -. Il bando prevedeva l’installazione di telecamere nei varchi per fini statistici e per controlli ambientali. La Regione chiederà un report mensile in cui saranno segnalati quanti veicoli sono circolati e la loro classificazione. Le chiede a fini statistici al momento, non sanzionatori. Queste telecamere si integrano con il sistema di varchi che avevamo già e le potremo usare per implementare le nostre attività di monitoraggio soprattutto per quanto riguarda le attività di polizia giudiziaria e quello sui controlli sull’assicurazione e sulla revisione».

I quattro sindaci con il comandante Coriale

La mattinata è stata anche occasione per fare il punto sul servizio intercomunale che si è configurato con i quattro comuni nel giugno 2020. I sindaci Carla della Torre e Kristiina Loukiainen hanno poi consegnato il riconoscimento di Regione Lombardia per i servizi svolti durante la pandemia al comandante Coriale mentre Andrea Esposisto e Matteo Baraggia l’hanno consegnato all’agente Giuseppe Pisciotta e Claudio Andreozzi.

