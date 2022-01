Nuovo sciopero dei dipendenti Trenord, treni a rischio domenica 30 gennaio Domenica 30 gennaio treni a rischio ci sarà un nuovo sciopero dei trasporti che interesserà per tutta la giornata il personale di Trenord.

Nuova giornata di sciopero nel settore trasporti e in particolare colpirà Trenord. Dalle ore 3 di domenica 30 gennaio, alle ore 2 di lunedì 31 gennaio, è stato indetto uno sciopero, che interessa il solo personale dei treni. «L’agitazione sindacale (annunciata il 17 gennaio, è stata proclamata dalle sigle Rsu 1A Pdm e Rsu 1B Pdb) potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia, pertanto, il servizio regionale, Suburbano e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni» spiegano da piazzale Cadorna. Poiché lo sciopero è in una giornata festiva, non sono previste fasce orarie di garanzia.

Nel caso di cancellazione dei treni dei soli servizi aeroportuali, potranno essere istituiti autobus:

- tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1);

- tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie.

«Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in tempo reale tramite la nostra App. Vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor» conclude Trenord.

