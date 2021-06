Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Nuovo parroco a Renate-Veduggio: è don Claudio Borghi Don Claudio Borghi è stato nominato parroco dell’unità pastorale di Renate-Veduggio.

Don Claudio Borghi sarà il nuovo parroco dell’unità pastorale di Renate-Veduggio. Lo ha annunciato il parroco in carica don Antonio Bertolaso al termine delle messe domenicali leggendo la comunicazione giunta in parrocchia dal vicario episcopale don Luciano Angaroni. Classe 1960, originario di Cantù, don Borghi è stato ordinato sacerdote nel 1985 e nell’ultimo decennio è stato parroco a Cinisello Balsamo presso la Parrocchia di San Giuseppe dopo gli anni trascorsi a Lesmo, Cornaredo, Sesto San Giovanni e Pero. Ai primi settembre l’arrivo a Renate-Veduggio quando don Antonio partirà per la comunità pastorale Beato Carlo Gnocchi di Pessano con Bornago.

