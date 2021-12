Nuovo orario invernale Trenord: poche le novità per le linee brianzole, Seregno-Carnate ancora soppressa Resta ancora soppressa la Seregno-Carnate: la conferma è arrivata dall’introduzione del nuovo orario invernale da parte di Trenord che sarà in vigore da domenica 12 dicembre. Pochissime le novità per le linee brianzole.

«Da domenica 12 dicembre, entrerà in vigore un aggiornamento all’orario del “Servizio ferroviario in Lombardia»: lo comunica Trenord, che ufficializza così, a pochissime ore dalla scadenza, il nuovo orario invernale. Un orario che, spiega il gestore del trasporto pubblico su ferro in Regione, «prevede alcune modifiche, con l’obbiettivo di migliorare la regolarità e l’affidabilità del servizio» e tiene anche conto di «importanti lavori di ammodernamento, in alcuni punti della rete ferroviaria, che comportano variazioni ad alcune corse». Pochissime le novità che riguardano le linee brianzole. Non è una novità nemmeno la conferma della soppressione, anche per i prossimi mesi, della Seregno-Carnate, chiusa ormai dal 9 dicembre 2018. Il servizio è stato sostituito da un autobus che effettua corse ogni dure ore da Carnate a Seregno e viceversa.

Di seguito un riepilogo delle principali novità suddivise per linea.

Linea: Verona – Brescia – Milano

Dal 12 dicembre 2021, i treni RE subiscono le seguenti modifiche d’orario: i treni RE in arrivo a Verona Porta Nuova posticipano l’orario di 2’; i treni RE in partenza da Verona Porta Nuova anticipano l’orario di partenza di 2’.

Fanno eccezione: i treni RE 2657, 2608 e 2668 che non subiscono modifiche orario; il treno RE 2682, invece, anticipa la partenza da Verona Porta Nuova di 4’.

Linea: S30 Cadenazzo – Luino – Gallarate

Nei giorni feriali di giovedì e venerdì, per lavori a cura di Rfi sulla tratta Pino Tronzano – Luino, i treni “S30” 25329 e 25332 saranno sostituiti da bus.

Linea: RE80 Locarno – Chiasso – Como – Milano

I treni RE80 provenienti da Milano Centrale, modificano gli orari di arrivo e partenza a/da Como S.G. (arrivo al minuto xx.22 / partenza al minuto xx.23). Inoltre, è stato attivato il treno RE80 25548 da Como S.G. 23.23 - Chiasso 23.29 con destinazione Locarno che dal lunedì al venerdì garantisce, a Como S.G., l’ultimo collegamento transfrontaliero; invece, il sabato e la domenica, il collegamento è garantito dal treno RE80 25538 con medesimi orari da Como S.G. a Chiasso.

Linee: S50 Malpensa – Varese – Mendrisio – Bellinzona e servizio aereoportuale Milano – Malpensa

Prosegue la chiusura del Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa; pertanto l’offerta resta invariata ed i treni delle seguenti linee arrivano/partono a/da MPX T1:

• Malpensa – Milano Cadorna,

• Malpensa – Milano Centrale

• S50 Malpensa – Varese FS – Mendrisio – Bellinzona.

Linea: Alessandria – Mortara – Milano

I treni R 10043 e 10062, nei giorni feriali, vengono effettuati anche nella tratta Mortara – Alessandria:

• R 10043: Milano Porta Genova (p.12.42) – Mortara (a.13.27 - p.13.28) – Alessandria (a.14.15);

• R 10062: Alessandria (p.15.45) – Mortara (a.16.32 - p.16.33) – Milano Porta Genova (a.17.23).

Inoltre, saranno attivati due nuovi treni con periodicità feriale:

• R 10047: Milano Porta Genova (p.13:08) – Mortara (a.13:59);

• R 10058: Mortara (p.15:58) – Milano Porta Genova (a.16:57).

A seguito dei lavori di manutenzione straordinaria a cura di Rfi nella tratta Valenza- Alessandria, dal 12 dicembre 2021, il treno R 10063 viene effettuato da Milano Porta Genova (p.17.08) fino a Valenza (a.18.27); previsto bus sostitutivo nella tratta Valenza – Alessandria.

Linea: Pavia – Mortara – Vercelli

Dal 12 dicembre 2021, sono previste modifiche d’orario per i seguenti treni:

• R 10665: Vercelli (p.6.53) – Pavia (a.8.28) e modifica l’orario a Palestro (a.7.02 – p.7.03) e Robbio (a.7.09). Invariate le restanti fermate ed orari.

• R 10698: Mortara (p.6.58) – Vercelli (a.7.30) e modifica l’orario a Nicorvo (a.7.04 – p.7.05), Palestro (a.7.18 – p.7.19).

Linea: Novara – Mortara

Nel periodo dal 13 dicembre 2021 al 4 marzo 2022, nei giorni feriali, per lavori a cura di Rfi nella tratta Novara – Mortara, il treno R 11263 sarà sostituito con bus, i cui orari sono indicati nella tabella in allegato.

Linea: Milano – Pavia – Voghera – Alessandria

Nel periodo compreso dal 18 dicembre al 9 gennaio sono previsti lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Tortona e Alessandria; i treni arrivano/partono a/da Tortona; in tale tratta è stato istituito un servizio bus sostitutivo.

Linea: Alessandria – Torreberetti – Pavia

Per lavori nella tratta Tortona-Alessandria, è prevista una variazione al treno 10562 che è sostituito con bus da Alessandria a Torreberetti. Inoltre, a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria a cura di Rfi nella tratta Valenza- Alessandria, per alcuni treni sono previste anche modifiche d’orario in arrivo/partenza a/da Alessandria.

Linea: Novara – Saronno – Milano

Nei giorni festivi dal 12/12/21 al 6/08/2022, dal 29/08/22 al 10/12/22 nonché giornalmente dal 7/08 al 28/08/2022, i treni (secondo le proprie periodicità) in arrivo da Novara Nord effettueranno la fermata di Galliate – Parco del Ticino al minuto .21 (dalle ore 6:21 alle ore 20:21); invece i treni in arrivo da Milano Cadorna/Saronno fermeranno al minuto .37 (dalle 07:37 alle ore 21:37).

Linea: Asso – Milano

Nei periodi dal 25 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 e dal 7 al 28 agosto 2022, nei giorni festivi, il treno R 1615 circola con una nuova numerazione R 4615 ed effettua anche le fermate di Carugo - Giussano e Lambrugo - Lurago.

