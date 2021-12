Scrutinio per il rinnovo del consiglio provinciale (Foto by Fabrizio Radaelli)

Nuovo consiglio provinciale di Monza e Brianza: chi sono gli eletti Tra confermati e non, chi sono i sedici consiglieri provinciali di Monza e Brianza eletti da amministratori pubblici e sindaci nella tornata elettorale di sabato 18 dicembre.

Quattro alla Lega, quattro al resto del centrodestra, otto al centrosinistra: a due anni di distanza dall’ultimo rinnovo, il consiglio provinciale ha confermato il perfetto equilibrio politico. Ecco chi sono allora i nuovi consiglieri.

Per Insieme per la Brianza, fondamentalmente Forza Italia e Fratelli d’Italia, entrano in consiglio Claudio Rebosio (il più votato con 5.480 voti ponderati), quindi il vicepresidente uscente Riccardo Borgonovo, Nicolas Monguzzi e infine Vito Santese - di fatto sono stati confermati tutti i in consiglieri uscenti. Per la Lega senza più Fabio Meroni entrano l’ex assessore regionale Martina Cambiaghi (5.204 voti ponderati), Antonella Casati, Marina Romanò e Fabio Ghezzi: in questo caso solo Marina Romanò era già nello scorso consiglio.

Per BrianzaRetecomune, cioè il centrosinistra, entrano Vincenzo Di Paolo (6.228 voti ponderati), Alberto Rossi, Simone Sironi, Giorgio Garofalo, Pietro Cicardi, Concettina Monguzzi, Francesco Facciuto, Egidio Riva. Di Paolo, Monguzzi, Rossi sono consiglieri confermati, gli altri entrano per ora nell’aula di via Grigna.

I voti sono “ponderati” perché - votati solo dagli amministratori comunali e sindaci in carica - i consiglieri vengono eletti con un meccanismo che dà maggiore peso ai Comuni più grandi e minore a quelli più piccoli.

