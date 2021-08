Nuovo comandante per i carabinieri di Arcore Il luogotenente carica speciale Luca Carboni, 54 anni, dall’inizio di agosto è diventato comandante della stazione dei carabinieri di Arcore. Ha lasciato Villasanta dopo oltre vent’anni per tornare dove aveva già operato negli anni’90.

La stazione dei carabinieri di Arcore ha un nuovo comandante. Il luogotenente carica speciale Luca Carboni, 54 anni, ha preso servizio con l’inizio di agosto alla guida degli uomini di via Edison e chi ha buona memoria sa che si tratta un po’ di un ritorno a casa. Da settembre si trasferirà negli alloggi di servizio della caserma.

Luca Carboni

(Foto by Valeria Pinoia)

Carboni infatti torna ad Arcore dopo essere già stato un elemento della stazione locale, anche se in altro ruolo, oltre 20 anni fa, per sei anni. Erano gli anni ’90, e Carboni vestiva i panni del vicecomandante assistendo a sua volta al cambio di comandante tra Pietro Coppotelli, poi andato in pensione, e Gianbattista Torri.



Nel 1999 ha lasciato Arcore, per andare a comandare la stazione di Villasanta dove è rimasto finora, 22 anni. Originario di San Francesco d’Aglientu, in Sardegna, prima che ad Arcore e Villasanta ha prestato servizio a Casatenovo. Laureato in Giurisprudenza in corso di carriera, è Cavaliere della Repubblica italiana dal 2014 per meriti di servizio.

Ad Arcore plausibilmente concluderà la sua carriera (gli mancano sei anni alla pensione): un comando più grosso e impegnativo di quello di Villasanta, con quattro Comuni di competenza e un bacino demografico sensibilmente più ampio.

