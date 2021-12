Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Nuovo Cda per Trenord, vertici confermati: Santini presidente, Piuri amministratore delegato Santini confermata presidente, Piuri confermato amministratore delegato: cambia il Cda di Trenord ma non i suoi vertici.

Federica Santini riconfermata presidente del consiglio di amministrazione di Trenord. Lo ha deciso l’assemblea dei soci, riunita nella giornata di martedì 21 dicembre, che ha anche confermato e proceduto alla nomina dei membri del Cda per il triennio 2021-2023: comporranno il board dell’azienda Stefano Erba, Maria Luisa Grilletta, Alberto Lacchini, Marco Piuri e Alessandro Zoratti. L’assemblea ha proceduto alla nomina del collegio sindacale: Angelo Miglietta, presidente, Francesca Maria Di Stefano e Gianbattista Lomartire.

Il nuovo consiglio, riunito immediatamente dopo l’assemblea, ha confermato Marco Piuri quale amministratore delegato. Il nuovo Cda ha, infine, conferito le deleghe operative all’amministratore delegato e al presidente. Nell’aprire i lavori del nuovo consiglio, la presidente Federica Santini ha indicato le priorità del nuovo mandato: il completamento del piano di rinnovo della flotta già in corso, l’impegno a porre la mobilità ferroviaria al centro della riflessione sulla transizione ecologica che sarà fondamentale per il prossimo triennio, un rinnovato focus sulla qualità del servizio.

La presidente ha, inoltre, dedicato una particolare riflessione al tema della sicurezza del sistema ferroviario, esprimendo l’intenzione di Trenord di intensificare ulteriormente il lavoro avviato da tempo per garantire la sicurezza a bordo e sensibilizzare tutti gli attori del sistema – istituzioni, autorità, aziende – invitandoli alla collaborazione e al coordinamento, come unica risposta possibile e ferma contro episodi di violenza che non debbono ripetersi.

