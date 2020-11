Nuovo asfalto sulla Valassina, lunghe code da Veduggio in direzione sud Proseguono i lavori di riasfaltatura lungo la Valassina nel tratto della Brianza monzese: nel pomeriggio di venerdì 27 novembre lunghe code in direzione sud da Veduggio, dove è stato chiuso lo svincolo.

Lunghe code sulla Valassina in direzione sud a partire da Veduggio, dove Anas ha dato il via a una nuova fase dei lavori di riasfaltatura della strada statale 36. Nel pomeriggio di venerdì 27 novembre disagi per il traffico con la chiusura di una corsia per un intervento realizzato durante le ore lavorative. La porzione di strada eseguita nella giornata è quella tra lo svincolo di Veduggio, chiuso al traffico in direzione sud, e la stazione di servizio di Capriano. I lavori procedono in linea: l’asfalto viene rimosso, rifatto e quindi viene eseguita la segnaletica.

I mezzi per l’asfaltatura a Veduggio sulla Valassina

© RIPRODUZIONE RISERVATA