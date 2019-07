Nuovi guai per il fondatore dei MirkOro: sotto sfratto, non apre la porta e poi sparisce Mirko Rosa, l’ex re dei compro oro in Lombardia con un negozio anche a Monza, è tornato alla ribalta delle cronache. Lunedì mattina si è barricato in casa a Rescaldina per opporsi a uno sfratto esecutivo e poi si è dileguato .

Le insegne gialle del suo “MirkOro” si erano accese anche a Monza, in viale Lombardia. Poi l’arresto e nel 2016 la condanna a 3 anni e 8 mesi con rito abbreviato per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale. Ora Mirko Rosa, 44 anni, l’ex re dei compro oro in Lombardia è tornato alla ribalta delle cronache.

Sotto sfratto esecutivo dalla sua casa di Rescaldina, in provincia di Milano, lunedì mattina non ha aperto all’ufficiale giudiziario e poi si è barricato. Dopo essersi accanito contro gli arredi, con i carabinieri e i vigili del fuoco pronti a intervenire è riuscito a dileguarsi senza lasciare traccia.

Oltre a Monza, Mirko Rosa aveva aperto i suoi negozi anche a Milano, Como e Varese.

