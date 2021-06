Nuovi Caravaggio sulla S8 Lecco-Milano via Carnate: «Entro settembre flotta tutta nuova» Sono entrati in servizio i nuovi treni Caravaggio sulla S8 Milano-Lecco via Carnate. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Carla Maria Terzi, ha confermato che entro settembre sulla tratta circoleranno solo treni di ultima generazione.

I nuovi treni Caravaggio sono arrivati sulla S8 Milano-Carnate-Lecco e sulla Milano-Brescia-Verona. Si tratta di convogli che rientrano nel programma di acquisto di 222 treni finanziato con due miliardi di euro da Regione Lombardia. Lunedì 14 giugno l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, è salita sul Caravaggio alla stazione di Cernusco-Merate per poi arrivare a Lecco dove ha incontrato le autorità locali. «Oggi è una giornata importante per la S8, una delle linee più frequentate della Lombardia e per la quale occorreva un massivo intervento di sostituzione della flotta – commenta l’assessore Terzi -. È stato confortante vedere la soddisfazione dei viaggiatori lombardi per questi convogli all’avanguardia. Entro la fine della settimana entreranno in funzione quattro Caravaggio sulla S8 che si aggiungono a un quinto già in servizio. Ed entro il mese di settembre tutto il materiale rotabile della linea sarà rinnovato mandando in pensione i treni vecchi ereditati dallo Stato. Un risultato rilevante, che fornisce risposte agli utenti in termini di comfort, efficienza e capienza. Positivo anche il debutto del Caravaggio sulla linea Milano-Brescia-Verona. Sottolineo che i treni di ultima generazione saranno gradualmente allocati in tutte le province della Lombardia, compatibilmente con i tempi tecnici di realizzazione e messa in esercizio».

L’assessore Terzi a bordo dei nuovi treni

I nuovi Caravaggio porteranno così a 49 il numero complessivo delle corse effettuate sulla linea con treni di ultima generazione ad alta capacità. Per rispondere alle esigenze della linea S8 – ad alta frequentazione – nelle ore di massima punta otto corse sulla linea saranno effettuate da convogli Caravaggio in doppia composizione, per un numero complessivo di otto carrozze e fino a 890 posti a sedere, circa 200 in più dei treni che vanno a sostituire. Nelle ore di frequentazione “morbida” i treni saranno sganciati e circoleranno con una sola composizione da circa 450 posti. Altre consegne sono in programma nei prossimi mesi ed entro settembre ci sarà appunto il rinnovo completo del materiale rotabile su questa linea.

