Nuovi “Buoni spesa”: Carate Brianza li finanzia con 90mila euro Con un finanziamento da 90mila euro, il Comune di Carate Brianza ha promosso altri “Buoni spesa” per gli indigenti.

Con determinazione del responsabile del settore Servizi sociali, sono stati definiti i criteri di accesso e le modalità di erogazione dei “Buoni spesa” destinati ai nuclei familiari caratesi in difficoltà, in relazione alla situazione economica che si è determinata per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid-19. Le risorse che il comune di Comune di Carate Brianza destinerà al bando sono pari a 90mila euro. I buoni spesa saranno erogati tramite carte prepagate da utilizzarsi presso la grande distribuzione organizzata di generi alimentari e di prima necessità. Per ottenere i buoni spesa è necessario compilare l’apposita domanda, disponibile sul sito ufficiale del comune, entro e non oltre il 30 dicembre, allegando l’Isee ordinario.

Come precisato nella determinazione, il riconoscimento dei buoni alimentari avverrà previa verifica della sussistenza dei requisiti, anche eventualmente attraverso colloquio telefonico da parte di un assistente sociale comunale, processando le domande pervenute secondo l’ordine di arrivo delle stesse fino ad esaurimento fondi, sulla base degli importi definiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA