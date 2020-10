Nuove telecamere per videosorveglianza e sicurezza a Albiate, Usmate Velate, Macherio, Seregno Albiate, Usmate Velate, Macherio, Seregno hanno annunciato l’ampliamento del parco telecamere di videosorveglianza per la sicurezza.

Ad Albiate il progetto è previsto per l’inizio del 2021. “Le telecamere collocate di recente in piazza Conciliazione sono il punto “nodale” del progetto, ma siamo circa a metà dei lavori”, dice l’assessore ai lavori pubblici, Stefania Tessari. il paese sarà presto monitorato dall’occhio elettronico con 19 postazioni dislocate su tutto il territorio comunale e, allo stesso tempo, beneficerà dell’efficacia del wi-fi, grazie ai pali multimediali (in piazza Conciliazione e nella zona delle scuole) per la connessione a Internet, ring luminoso, prese di alimentazione USB e telecamera TVCC. Sono le novità (attese) che Albiate dovrebbe finalmente iniziare a conoscere.

Dodici nuove telecamere sono in arrivo a Usmate Velate per monitorare, 24 ore su 24, gli accessi alla città e alcuni luoghi soggetti ad atti vandalici e a episodi di micro-criminalità.

L’investimento dell’amministrazione comunale, pari a poco meno di 40mila euro, era già stato previsto alla fine del 2019 ed è slittato causa pandemia; l’impianto può così contare su 60 telecamere fisse sul territorio, alcune delle quali adibite alla registrazione delle immagini e altre alla rilevazione delle targhe dei veicoli che attraversano il territorio comunale.

Due saranno collocate rispettivamente all’entrata e all’uscita del Sentiero delle More, recentemente al centro di un intervento di pulizia e manutenzione del verde. Altre due nei pressi del Centro Civico di Cascina Corrada, per monitorare i movimenti attorno alla struttura aggregativa della frazione. Una in prossimità del sottopasso di viale Lombardia in sostituzione della precedente (qui una anche le targhe), una in via Manara (affiancata anche in questo caso da due specifici obiettivi per la letture delle targhe dei veicoli), altre due in prossimità degli Orti Urbani e nel Villaggio dei Pini per un effetto anti-vandalismi.

«La collocazione delle telecamere dà riscontro alle sollecitazioni giunte dalla cittadinanza – sottolinea il sindaco Lisa Mandelli – Già a fine 2019 avevamo stanziato le somme necessarie per l’acquisto degli impianti e il loro posizionamento, il via libera ricevuto dalla Prefettura ci permette ora di mettere a regime l’ampliamento del nostro Piano di sicurezza. La presenza delle telecamere è sollecitata dai cittadini come strumento di prevenzione in quanto permette un controllo del territorio poco invasivo della privacy e molto efficace».

Oltre alle telecamere, sul territorio è prevista anche l’installazione di appositi pannelli informativi circa l’utilizzo della videosorveglianza e l’ampliamento del server utilizzato per memorizzare le immagini.

Addio pista di biglie in cemento (che caratterizzò la nascita del parco e lascerà spazio all’erba) a Macherio, in arrivo telecamere, sistemazione dell’area cani, illuminazione, nuove panchine e cestini. Via alla sistemazione del parco “Baden Powell” di via Parini con un progetto definitivo-esecutivo da 52mila euro per un intervento finalizzato alla sicurezza, in risposta alle richieste di vivibilità degli utenti e dei residenti.

A Seregno il processo di ristrutturazione del corpo della Polizia locale prosegue a pieno ritmo, anche con l’ausilio della tecnologia. Non sono stati pochi i residenti nella zona di Sant’Ambrogio a notare nei giorni scorsi il posizionamento di una nuova telecamera per la videosorveglianza, considerata indispensabile per monitorare anche a distanza uno dei punti più critici in città per quanto riguarda l’ordine pubblico.

«Si tratta di una novità che è figlia di un progetto precedente al mio insediamento a fine marzo - ha confermato il comandante Maurizio Zorzetto - A breve ne saranno installate altre in zone parimenti critiche, come il viale Dei giardini, piazza Donatori di sangue e la piazza 25 aprile, ad esempio. Intanto, con l’amministrazione stiamo lavorando ad un potenziamento ulteriore, che inizialmente prevedeva l’installazione di cento telecamere, un ammontare che ad oggi è già salito a 128».

