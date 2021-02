Nuove regole per BrianzaBiblioteche: per i ritardatari scatta la sospensione al posto della multa Il mese di febbraio porta alcune novità per l’accesso alle biblioteche del territorio del circuito BrianzaBiblioteche. Le multe per il ritardo nella riconsegna dei prestiti saranno sostituite dalla sospensione dal servizio di prestito per un numero di giorni pari al numero di giorni di ritardo.

Sarà inoltre possibile prenotare contemporaneamente un massimo di dieci libri, cinque riviste e cinque prodotti multimediali. Fondamentale è il passaggio alla tessera sanitaria o alla carta di identità elettronica al posto della vecchia tessera della biblioteca, per poter accedere ai servizi direttamente tramite il codice fiscale. Per chi non avesse ancora provveduto al passaggio dei dati non sarà necessario andare apposta in biblioteca. I bibliotecari, infatti, possono effettuare il passaggio direttamente la prima volta in cui si andrà in biblioteca in presenza.

Tutte le altre informazioni sono disponibili su brianzabiblioteche.it, qui è possibile trovare anche gli orari di accesso alle biblioteche che resteranno aperte al pubblico, con ingressi contingentati, da lunedì a venerdì. Fino al 5 marzo le biblioteche resteranno chiuse il sabato.

