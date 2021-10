Nuove piante (al posto di quelle secche) in piazza Corti a Besana in Brianza: costeranno 23mila euro A Besana in Brianza il Comune spenderà 23mila euro per cambiare le piante, ormai secche, di piazza Corti con arbusti nuovi.

Piazza Corti a Besana presto cambierà look. A renderla più accogliente ci penserà il Comune, con un intervento di piantumazione di nuove piante che andranno a sostituire gli arbusti ormai secchi presenti nei vasi posizionati davanti al sagrato della basilica romana minore. I lavori, che prevedono una spesa di circa 23mila euro, sono stati affidati all’azienda agricola Galliani di Triuggio.

Come precisato sulla determina firmata dall’architetto Alberto Biraghi, responsabile dell’ufficio Tecnico del Comune, l’intervento prevede oltre alla rimozione e alla piantumazione di nuove essenze erboree nelle fioriere di Piazza Corti a Besana, anche opportune coibentazioni nei vasi e l’installazione di un piccolo impianto irriguo per garantirne la costante irrigazione necessaria per la sopravvivenza delle nuove essenze.

«Adesso è il momento giusto per piantumare. Nei primi di novembre inizieranno i lavori, ma per vedere i risultati bisognerà aspettare la primavera, con la fioritura. L’elevato costo dell’intervento è dovuto all’installazione di un impianto di irrigazione. Investiamo ora, per fare in modo che le piante durino nel tempo, senza dover intervenire nei prossimi anni per la loro sostituzione» ha commentato il sindaco Emanuele Pozzoli.

