Nuova vita a mille oggetti: al centro riutilizzo di Lissone tante idee regalo green Per Natale, 800 occasioni-regalo a costo zero. Dalla riapertura avvenuta ad aprile l’utenza è incredibilmente aumentata. Il centro si trova nel piccolo edificio situato al fianco dell’ingresso della piattaforma ecologica di via delle Industrie.

Centro del riutilizzo di Lissone: nel 2021 “nuova vita” per oltre mille oggetti. Per Natale, 800 occasioni-regalo a costo zero.

Dalla riapertura al pubblico (8 aprile scorso), è notevolmente incrementata l’utenza del Centro del riutilizzo, il progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Lissone e inaugurato nel gennaio 2019 nel piccolo edificio situato al fianco dell’ingresso della piattaforma ecologica di via delle Industrie.

I numeri confermano il valore del progetto: da aprile a novembre sono stati consegnati al Centro 1.597 oggetti, mentre ne sono stati ritirati 1.011 oggetti, principalmente da cittadini di Lissone e in parte da Cooperative, associazioni o enti benefici del territorio. Ad oggi sono in esposizione poco più di 800 oggetti, visionabili sul sito internet http://www.qrmobile.org/riusolissone

Un “catalogo” che in occasione delle festività natalizie si trasformerà in occasioni-regalo a costo zero: a dicembre il Centro del riutilizzo sarà aperto tutti i giovedì pomeriggio (14 – 18) e i sabati mattina (9 – 13) fino al 23 dicembre compreso.

Proprio il 23 dicembre sarà un pomeriggio speciale, dei saluti e degli auguri. Per chiunque si ritrovi nella condizione di dover fare un pensiero a qualcuno e scarseggi di idee, il Centro metterà in mostra tutti i propri oggetti offrendo i regali dell’ultimo minuto, divertenti, etici ed eco sostenibili! I lissonesi, indipendentemente dal valore dell’oggetto o del bene, possono prendere ad ogni ritiro 1 prodotto per tipologia, è possibile ritirare un massimo di 4 oggetti al mese (e di 6 all’anno).

Il Centro sarà poi chiuso da sabato 25 dicembre a sabato 8 gennaio 2022 e riaprirà regolarmente giovedì 13 gennaio 2022.

Fin dalla sua nascita, la filosofia del Centro del riutilizzo di Lissone è stata sempre la stessa. Ciascun cittadino è libero di consegnare oggetti, purché in buono stato, che possano essere riutilizzati da altre persone e offrir loro una “nuova vita” anziché destinarli alla raccolta in piattaforma ecologica. Il personale del Centro, la cui gestione sarà a cura del Consorzio Comunità Brianza, provvede a verificare la condizione del prodotto, registrando e catalogando il materiale idoneo.

“Il Centro del riutilizzo risponde a situazioni di bisogno reale o di semplice curiosità, unendo sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale - afferma Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone - In una società che ha nel consumismo uno dei propri limiti, abbiamo scelto di proporre un progetto che si fonda su altri pilastri: ciò che non serve più a noi, può servire ad altri e ciò che non serve più ad altri, può servire noi. Un circolo virtuoso testimoniato dai dati: se fino al 2020 era di molto maggiore il numero di oggetti consegnati rispetto a quelli prelevati, oggi assistiamo ad un netto incremento degli oggetti ritirati, con sempre più persone che contribuiscono col loro gesto a costruire una società sostenibile, equa e partecipata e a ridurre lo spreco di beni e risorse ambientali”.

