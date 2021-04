Nuova scuola superiore ad Agrate: l’obiettivo è alleggerire l’Omnicomprensivo La Provincia spiega la genesi del piano per la scuola superiore di Agrate Brianza. Il progetto portato avanti con il Politecnico di Milano finanziato con i fondi Pon del ministero.

Sono 5,4 milioni di euro i fondi stanziati dalla Provincia di Monza per trasformare l’ex elementare di Agrate Brianza in una nuova scuola superiore della Brianza: il piano era già stato ipotizzato oltre dieci anni fa all’esordio dell’istituzione brianzola in un progetto poi naufragato con l’indebolimento degli enti provinciali.

«Un progetto che noi abbiamo deciso di riportare alla luce - ha detto il presidente Luca Santambrogio - grazie all’apertura di nuove finestre di finanziamento e alla disponibilità del Comune che ci ha aiutato ad individuare la sede con caratteristiche idonee. I nostri uffici tecnici stanno lavorando ad un piano di fattibilità per il miglior utilizzo degli spazi. Dobbiamo valutare, anche in relazione al progetto che stiamo portando avanti con il Politecnico di Milano che coinvolge l’Omnicomprensivo di Vimercate, come sfruttare questo edificio per ampliare l’offerta formativa creando più poli distribuiti nel territorio strettamente in sinergia».

L’ex elementare di Agrate Brianza

La riqualificazione investe un’area di circa 6.000 metri quadrati, “utili per rispondere ai nuovi bisogni della didattica in presenza” osserva la Provincia dopo il sopralluogo con il Comune: l’obiettivo è “reperire nuove sedi in ambito vimercatese e alleggerire l’ormai cronica carenza di spazi presso il centro scolastico di via Adda a Vimercate; il Comune di Agrate Brianza ha accolto favorevolmente la manifestazione di interesse per l’ex scuola di via Ferrario”. I fondi sono quelli del Pon del Miur: scade venerdì 30 aprile il termine per la presentazione dei progetti che l’ente ha candidato al finanziamento per un valore complessivo di oltre 11 milioni.

