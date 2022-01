Nuova raccolta rifiuti, con febbraio conferimento ai centri civici e al centro mobile. Intanto la discussione in commissione - VIDEO Dal primo marzo a Monza parte la nuova raccolta differenziata con l’introduzione del sacco rosso a microchip: i dubbi sono stati discussi in commissione consiliare. Da febbraio intanto conferimento anche ai centri civici e al centro mobile.

Dal primo marzo a Monza parte la nuova raccolta differenziata con l’introduzione del sacco rosso a microchip. Si tratta di un momento di svolta per tantissime famiglie e professionisti della città. La sperimentazione durerà un anno dopodichè il sistema entrerà a regime, puntando all’obiettivo dell’80% di differenziata come target del quinquennio della amministrazione Allevi.

GUARDA Monza, la nuova raccolta differenziata in commissione consiliare: i dubbi della città e le risposte dell’assessore

Prima ci sono altri due step. Da martedì 1 febbraio presso le sedi dei 10 centri civici sarà possibile conferire farmaci, pile, piccoli Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche) e olio vegetale, che dovranno essere depositati negli appositi contenitori. Si accede al servizio con la carta nazionale dei servizi.

LEGGI Raccolta rifiuti a Monza, le risposte di Sassoli a tutte le domande

Da lunedì 7 febbraio 2022, invece, parte il Cam – Centro Ambientale Mobile dalle ore 8 alle 13 nelle aree dei mercati cittadini.

La piattaforma farà sosta il lunedì al mercato Cazzaniga (sosta su via Donizetti); il martedì al mercato San Rocco (sosta in prossimità dell’incrocio vie Paisiello-Cellini); il mercoledì al mercato San Fruttuoso (sosta su via Po, lato Tiro a segno); il giovedì al mercato Cambiaghi (sosta in via Azzone Visconti); il venerdì in via Procaccini (sosta in prossimità degli uffici comunali); il sabato in viale Libertà (sosta su via Modigliani, nel parcheggio del Centro civico). Anche in questo caso serve la carta dei servizi.

Il Cam è attrezzato con particolari soluzioni per il conferimento di specifiche categorie di rifiuti, quali ad esempio gli elettrici/elettronici, quelli pericolosi, gli oli, le lampade, le lettiere dei gatti e altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA