Nuova proprietà per “Corti calzature” di Giussano: il negozio rilevato dall’imprenditore Alberto Bressan L’imprenditore Alberto Bressan ha rilevato il negozio “Corti calzature” di Giussano, chiuso dai tre fratelli che danno il nome alla rivendita di scarpe. La volontà è quella di riaprire al più presto.

“Corti calzature”, lo storico negozio di Birone chiuso dopo ben 75 anni di attività, sta per riaprire i battenti. L’imprenditore Alberto Bressan, già proprietario di due negozi che offrono calzature del suo marchio, ha rilevato l’attività di Gianmarco, Mariagrazia e Maurizio Corti. Su proposta dei tre fratelli, Bressan, classe 1958, ha deciso di lanciarsi in questa nuova avventura imprenditoriale con l’obiettivo di portare avanti le tradizioni della storica attività giussanese, diventata negli anni un punto di riferimento per tante famiglie e parecchi sposi, portando al contempo un po’ di innovazione. Il 10 marzo 2022, il “nuovo” “Corti calzature”, sarà nuovamente aperto al pubblico, all’insegna dello slogan “Ripartiamo, una tradizione che continua”.

«Il negozio proseguirà con l’impronta che ha e con il marchio storico “Corti calzature”. L’obiettivo è dare una continuità alla clientela che finora si è rivolta al negozio, continuando ad offrire, per esempio, un’ampia scelta di scarpe da cerimonia. “Corti calzature” continuerà ad essere un punto di riferimento per i futuri sposi in cerca di calzature ricercate, ma allo stesso tempo sarà protagonista di un percorso di cambiamento, con l’inserimento di calzature moderne. Io ho un gusto un po’ più giovane, fresco e attuale, rispetto ai fratelli Corti, ma lo inserirò nell’attività in modo graduale affiancando l’offerta attuale del negozio», ha spiegato Bressan, che vanta un’esperienza pluridecennale nei settori calzaturiero e dell’imprenditoria, anticipando che all’apertura ci sarà già un corner con le calzature artigianali del suo marchio “Albertobressan”, prodotte completamente in Italia con pellami di qualità. L’obiettivo di Bressan è dunque quello di scrivere una nuova pagina della storia di “Corti calzature”. Storia iniziata nel 1946, quando Silvio Corti calzolaio con la passione del teatro e della musica, aprì un laboratorio di calzature, poi trasformato in merceria e calzoleria negli anni ’50 e in negozio di calzature e abbigliamento 20 anni più tardi, fino ad arrivare al negozio attuale.

«Ringrazio i fratelli Corti per aver creduto in me e per avermi proposto di portare avanti la loro attività. Ci conosciamo da anni, perché erano miei clienti e c’è stima reciproca. Coccolerò i loro clienti, facendo in modo che trovino in “Corti calzature” l’atmosfera famigliare che li ha legati al negozio e alla famiglia Corti», ha aggiunto Bressan, che ha già pensato a un gadget per “coccolare” e fidelizzare i clienti. All’inaugurazione dell’attività, in programma per il prossimo 2 aprile, i clienti riceveranno in dono un buono in denaro per effettuare gli acquisti in negozio.

